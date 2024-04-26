Eski futbol hakemi Mahmut Selçuk’a saldırı davasında karar çıktı. Sanıklara ağır cezalar verildi. 8 Ocak pazar günü Alaca ilçe sahasında oynanan Alaca Belediyespor-Mimar Sinan Gençlikspor maçının son dakikalarında hakem kararına tepki olarak maçın hakemlerine fiili saldırılarda bulunanlara ağır cezalar verildi.

Olaylar sırasında hakeme yumruk atan Erkan Gül’e 6 yıl 3 ay ve artı on ay hapis cezası ile Spor Kulüplerinin federasyonların ve sporcuf faaliyetler icra eden kulüp ve derneklerde denetim ve yönetim kurullarında beş yıl süre ile görev alamaması, hükmen açıklanmasının geriye bırakılması ve 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildi.

Kadir Bayat’a 112 gün hapis ve toplamda 9320 lira para cezası ve artı 10 ay hapis cezası verilmesine hükmen açıklanmasının geriye bırakılması ve beş yıl denetime tabi tutulmasına. Samet Özdemir’e 10 ay hapis ve 4500 lira adli para cezası ve 5 yıl denetime tabi tutulmasına, Muhsin Avşar’a da aynı cezanın verilmesine karar verildi.

Öte yandan hakem Mahmut Selçuk’un ceza davası dışında maddi ve manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.