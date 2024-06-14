Çorum FK Mali Kriterleri yerine getirdi ve yeni sezon için önünde bir engel kalmadı.

Çorum FK Başkan vekili Feyyaz Gökel, Futbol Federasyonu’nun bu sezon 1. ligdede başlatacağı harcama limitine takılmadıklarını ve mali kriterleri yerine getirdiklerini söyledi.

Kırmızı siyahlı takımın yeni sezon mali kriterlerinin Federasyon tarafından incelemeseninin tamamlandığını belirten Feyyaz Gökel ‘Bu incelemelerin tamamından kulüp olarak çıktık. Yeni sezon için transfer ve diğer konularda önlerinde bir engel kalmadı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Süper Lig’de uygulanan harcama limiti uygulaması bu sezondan itibaren 1. ligde de başlayacak.

Geçen sezonki doğru yönetimimiz sonunda Çorum FK limite takılmayan ve önüne engel olmayan kulüpler arasında yer alıyor’ dedi.

Gökel, Federasyon sitesinde kulüp isminin Çorum Futbol Kulübü AŞ olarak değişmesi ile ilgili olarak ise ‘Federasyon kulüplerin şirketleşmesini şart koşuyor. Bu noktada bizde hem inceleme ve denetleme sürecini tamamlamamız hemde diğer testlerden başarı ile geçmemiz nedeni ile bu değişik oldu’ dedi.