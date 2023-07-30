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HURŞİT BOZKURT

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa kurulan, özel statülü devlet üniversitesi ayrıcalığına sahip Dünyanın en iyi 801. Üniversitesi olan “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi” Çorumlu gençleri bekliyor.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı ve Mezunlar Derneği Başkanı hemşehrimiz Dr. Serhat Atmaca gazetemizi ziyaret ederek, Manas Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Mütevelli Heyet Başkanlığını; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un, Rektörlüğünü ise Prof Dr. Alpaslan CEYLAN'ın yürüttüğü Manas Üniversitesi’nin YÖK tarafından yapılan sınavla öğrenci alan yurt dışı üniversitesi olduğuna vurgu yapan hemşehrimiz Dr. Serhat Atmaca sürekli gelişen Manas Üniversitesi’nin ortak kültür değerlerle donanmış, özgüveni yüksek, toplumsal sorumluluk sahibi, uluslararası düzeyde istihdam edilebilir bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Dr. Serhat Atmaca, üniversite hakkında Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a şunları söyledi: “Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde denkliği bulunan üniversitemiz, Kırgızistan’da olmasına rağmen, YÖK’e bağlı özel statülü bir devlet üniversitesidir.

Eğitimde uluslararası marka olmak, bilimde cazibe merkezi haline gelmek, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer olarak konumlanmak, dünya bilimine katkı yapmak, uluslararasılaşmada örnek bir üniversite düzeyine ulaşmak, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin bir güç olmak hedefiyle eğitim vermektedir. Üniversitemiz özellikle son yıllarda büyük bir gelişme göstermiş olup, 2022 yılında dünyanın en iyi 801. üniversitesi olmuştur. Eğitim kalitesinin yanında topluma hizmet, sosyal, kültürel, sportif alanlarda da büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Üniversitemiz Orta Asya'nın en gelişmiş kampüs üniversitesi olmasının yanı sıra ücretsiz eğitim vermektedir.

Üniversitemizin öğretim dili Türkiye Türkçesi ve Kırgız Türkçesidir. Her iki dil de hazırlık sınıflarında ileri düzeyde öğretilmektedir. 11 Fakülte, 2 Yüksekokul, 2 Enstitü, 7 Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden oluşan akademik birimimiz mevcuttur.

NİÇİN KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ?

Çift Diploma: Üniversitemizin mezunları hem Türkiye’de ve Türkiye’nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan’da ve Kırgızistan’ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip olmaktadırlar. Bu, geniş bir coğrafyada istihdam edilebilme imkânı sağlamaktadır. Mezunlarımız 5 kıtada, 46 ülkede istihdam edilmektedirler.

Diploma Denkliği: Özel statülü bir Devlet üniversitesi olan Üniversitemizin diplomaları, Türkiye’de ve Kırgızistan’da Devlet üniversitelerinin verdiği diplomalara denktir ve aynı hakları sağlar.

Ücretsiz Öğretim: Yükseköğrenimleri için Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimiz eğitim-öğretim ücreti ödememektedirler.

Burs İmkânı: Öğrencilerimiz Üniversite’mizin başarı durumuna göre verdiği karşılıksız burslardan yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’den gelen öğrencilerimiz Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen Burs ve Öğrenim Kredisi imkanlarından da faydalanabilmektedir.

Deneyimli Öğretim Üyesi Kadrosu: Üniversitemizde Kırgızistan’ın alanında uzman ve seçkin öğretim üyelerinin yanı sıra Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden görevlendirilen öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Buna mukabil 6 değişik ülkeden öğretim üyesi istihdam edilmektedir.

Gelişmiş Fiziksel ve Teknolojik Altyapı: Üniversitemizde öğrencilerimizin her ihtiyacını çağın gereklerine göre karşılayan modern fiziksel ve teknolojik altyapı kurulmuştur. İleri teknolojik cihazlarla oluşturulan eğitim-araştırma laboratuvarlarımız, radyo ve televizyon stüdyolarımız, Manas Radyo ve Manas Tv, dijital tabanlı okuma ve öğrenme merkezlerimiz, akıllı sınıflarımız, dersliklerimiz ve amfilerimiz, toplantı ve konferans salonlarımız, yüksek hızlı kablolu ve kablosuz internet bağlantılarımız bunlara örnektir.

14 Ülkeden Öğrenci Çeşitliliği: Üniversitemizde Türk Dünyası ülkeleri başta olmak üzere 14 ülkeden yaklaşık 6000 öğrencimiz birlikte yükseköğrenim görmektedir. Öğrencilerimiz bu imkânla, mezuniyet sonrasında kendilerine işlerinde, sosyal hayatlarında ve kişisel ilişkilerinde ömür boyu destek verecek bir sosyal ağa ve imkana sahip olmaktadırlar.

24 Saat Ücretsiz Sağlık Hizmeti: Sağlık Ocağı donanımına sahip, deneyimli doktorlarımızın ve sağlık personelimizin hizmet verdikleri Sağlık Merkezimizde öğrencilerimiz her gün 24 saat ücretsiz muayene ve tedavi olabilmektedirler.

Uygun Koşullarda Barınma ve Beslenme: Üniversitemizde Kırgızistan dışından gelen öğrencilerimizin tamamına ilk yıl öğrenci evlerimizde barınma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenci evlerimizde kalan öğrencilerimiz, 24 saat sıcak su ve internet gibi imkânlarla evlerindeki rahatlığı yaşamaktadırlar. Ayrıca öğrencilerimize düşük maliyetle kaliteli yemek hizmeti verilmektedir.

Çok Renkli Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: Üniversitemizde her eğitim-öğretim döneminde birbirinden renkli çok sayıda etkinlik düzenlenmektedir. Her öğrencimiz ilgi duyduğu sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyete katılabilmekte, artık birer marka haline gelmiş olan spor takımlarımızda ve kültür-sanat gruplarımızda yeteneklerini sergileyebilmektedirler.

Öğrenci Konseyi ve Kulüplerinde Mesleki ve Kişisel Gelişim: Sürekli Eğitim Merkezimizin programları ile öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlayabilecekleri pek çok fırsat vardır. Öğrencilerimiz açık ve kapalı spor sahalarında tenis, basketbol, futbol, güreş gibi çok çeşitli spor branşlarıyla ilgilenebilmekte; müzik, dans, resim gibi sanat alanlarında kurslara gidebilmekte; tiyatro, çevre, dağcılık, turizm, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi kulüplerde geniş bir sosyal çevre edinebilmektedirler.

Mezuniyet Sonrası İstihdam: Üniversitemizin mezunları iş arayan değil, öğrenimleri boyunca elde ettikleri mesleki bilgi ve beceri sayesinde iş için talep edilen bireylerdir. Mezunlarımız yaşanan 5 kıtada ve 46 ülkede istihdam edilmektedir. Mezunlarımızın yaklaşık %5’ i ise kendi işini kurmuş girişimcilerdir.

Rusça, Çince ve İngilizce Öğrenme İmkânı: Üniversitemiz öğretim dili olan Kırgız Türkçe’si ve Türkiye Türkçe’si dışında dileyen her öğrencimiz dünyada önemi gittikçe artan Rusça ve Çince öğrenme imkânı bulabilmektedir. Ana dili Rusça ve Çince olan öğretim elemanlarımızın verdikleri derslere ve kurslara katılan öğrencilerimiz, yükseköğrenimleri boyunca kendilerini birkaç dil bilen bireyler olarak yetiştirebilmektedirler. Ülkede konuşulan ikinci dil olan Rusça, yaşamın her alanında uygulamalı olarak öğrenilebilmektedir. Üniversitemizde İngilizce başta olmak üzere Batı dillerini öğrenme imkânı da bulunmaktadır.

Uluslararası Öğrenci Değişim Programları: Öğrencilerimiz uluslararası öğrenci değişim programlarımıza katılarak, gittikleri ülkelerdeki ve üniversitelerdeki farklı kültürlerden ve farklı öğretim elemanlarının bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilmektedirler.

Yurtdışında Staj Yapabilme: Üniversitemizde başarı düzeylerine bağlı olarak öğrencilerimize Türkiye’nin seçkin kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarında staj imkânları sağlanmaktadır.

Modern Üniversite Kentinde Güvenli ve Uygun Koşullarda Yaşam: Üniversitemiz Tanrı Dağları’nın eteğinde, göz kamaştırıcı doğasıyla bir üniversite şehri olarak bilinen Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, seçkin konumuyla ve her alandaki çekici faaliyetleriyle göz doldurmaktadır. Modern yaşamın her unsurunun bulunduğu Bişkek; geniş parkları, kütüphaneleri, müzeleri, tiyatro, opera ve bale salonları ile sanatsal ve kültürel yönden zengin imkânlar sunmaktadır. Öğrencilerimiz Bişkek’te modern, güvenli ve uygun koşullarda yaşama imkânına kavuşmaktadırlar.

Sürekli Ulaşım İmkânı: Türkiye ile Kırgızistan arasında her gün düzenli olarak uçak seferleri ile Üniversitemize ulaşmak çok kolaydır. Yaklaşık 5 saatlik bir uçak yolculuğuyla Türkiye’nin bir şehrinden bir başka şehrine gider gibi Bişkek’e ulaşılabilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları: Mezunlarımız yükseköğrenimlerinin ardından alanlarında uzman olabilmek, akademik kariyer yapabilmek veya araştırmacı olarak bilime katkı sağlamak için lisansüstü programlarımıza başvurabilmektedirler.

Detaylı bilgi için www.manas.edu.kg adresli sitemizden bilgi alınabileceği gibi, yazışmak ve intarfaktif olarak görüşmek isteyen öğrencilerimiz ya da velilerimiz, [email protected] adresinden de soracakları her sorunun cevabını bulabileceklerdir.”