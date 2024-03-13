Ahlatcı Çorum FK’nın cumartesi günü evinde oynayacağı Manisa FK maçının biletleri satışa çıktı.

Pasolig üzerinden satışa çıkartılan bilet fiyatları VİP A, B ve D tribünler 300 lira, sol kapalı 200 lira, maraton 100 lira kuzey kale arkası 50 lira misafir tribün taraftarı ise 65 liradan satışa çıkarıldı. Her zaman olduğu gib sağ kapalı ve güney kale arkası tribünleri kapalı olacak.

Öte yandan Bandırmaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza alan D4 ve D5 ile Kuzey Tribünü E 1 ve E 2 bloklarında o maça giriş yapan taraftarların kartlarına bloke olduğu için maça giremeyecekler.

Bu taraftarlar kombinelerini başkalarına aktarabilecekler.

Bandırmaspor maçına kombinesi olduğu halde giriş yapmayanlar bu maça girebilecekler.