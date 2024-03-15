Manisa FK yarın oynayacağı Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Sezona iddialı başlayan ancak istediği sonuçları alamayınca iki teknik adam değişikliğinin ardından göreve Mustafa Dalcı’yı getiren siyah beyazlı takım geçen hafta sahasında Ümraniyespor karşısında aldığı 3-2’lik galibiyet verdiği moralle Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı Çorum FK maçının oyun taktiğini yaptırdığı çift kale maçta yarınki maçta sahaya süreceği 11 konusunda karar vermeye çalıştığı gözlendi.

Siyah beyazlı takım dün akşam yaptığı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı ve bugün Çorum’a gelerek kampa gireceği ve maç saatini bekleyeceği açıklandı.