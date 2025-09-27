Trendyol 1. Lig 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, pazar günü evinde oynayacakları Bodrum FK karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, 28 Eylül Pazar günü saat 16.00’da sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Deplasmandan Bandırmaspor galibiyeti ile dönen siyah-beyazlılar, haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği mücadelede Akbaş’ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdulbaki Ayyıldız olacak.



Biletler satışa çıktı

Manisa FK - Bodrum FK mücadelesinin biletleri de satışa çıktı. Taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr adresinden ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar, her iç saha maçlarında olduğu gibi Bodrum FK mücadelesini de ücretsiz takip edebilecek. Ücretsiz biletler maç günü Passolig gişelerinden tanımlanabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının Kapalı Alt Tribün için 45 TL, Misafir Tribünü için ise 45 TL olarak belirlendiği öğrenildi.



Kupadaki rakip Muğlaspor oldu

Manisa FK’nın, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki rakibi de belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekiminde siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor ile eşleşti. Karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelenin kesin günü ve saati ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.