Ahlatcı Çorum FK pazar günü evinde oynayacağı Manisa FK maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüp tarafından PFDK kararlarının açıklanmaması nedeni ile bilet satışı dün öğlen saatlerinde başladı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Özel VİP B biletleri 1500 liradan VİP A tribün biletleri 500 liradan maraton tribün biletleri 150 liradan misafir tribün biletleri ise 195 liradan satışa çıktı.

Bu maçtada kale arkaları ile kapalı sağ ve sol tribünler kapalı olacak yalnızca Maraton tribünü ile VİP A ve B tribünleri açık alacak. Bu maçta da 0-18 yaş arası çocuklar ve anneleri pasolig kartı olma şartı ile kulüp tarafından karşılanacak biletler ile maça girebilecekler.