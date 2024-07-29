Geçtiğimiz sezon Şanlıurfaspor'da oynayan santrafor Marco Paixao, Bandırmaspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli futbolcu, Şanlıurfaspor'da 17 maçta 10 gol ve 1 asist yaptı.

Teksüt Bandırmaspor, Portekizli futbolcu Marco Filipe Lopes Paixao ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüp, transferi “HOŞ GELDİN MARCO PAIXAO!” başlığıyla açıkladı.

1984 doğumlu Paixao, futbol kariyerinde Leonesa, Hamilton, Naft Tehran, Ethnikos Achna, Slask Wroclaw, Sparta Prag, Lechia Gdansk, Altay ve Şanlıurfaspor gibi takımlarda mücadele etti.

Şanlıurfaspor’da geçtiğimiz sezon 17 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Paixao, futbol kariyerinde birçok kulüpte oynadı ve toplamda 442 maçta 247 gole katkı sağladı.