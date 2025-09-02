Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehdit eden ürünlere karşı yürüttüğü denetimler kapsamında bir ürünü daha "güvensiz" ilan etti. Bakanlık, Babyjem markasına ait 'Tavşan Peluş Sırt Çantası'nın satışını yasakladı.

RAFLARDAN KALDIRILIYOR

1 Eylül'de yapılan duyuruda, söz konusu ürünün piyasaya arzının durdurulduğu ve raflardan toplatılacağı bildirildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ AÇIKLANDI

Ürünün neden güvensiz bulunduğu da bakanlık tarafından detaylı olarak paylaşıldı. Açıklamada:

Fermuarın tutma klipsinin tork testi sırasında ayrıldığı,

Tavşanın gözlerinin çekme testinde küçük parçalara ayrıldığı,

Çanta saplarındaki metal bağlantı noktalarının test şablonlarında çıkıntı yaptığı tespit edildi. Bu durumun çocuk sağlığı açısından tehlike oluşturabileceği belirtildi.

"DENETİMLER SÜRECEK" MESAJI

Bakanlık, insan sağlığına zarar verebilecek ürünlere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.