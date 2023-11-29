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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 3. ligde 1. devre müsabakaları hafta sonunda Ankara’da yapıldı. İlk etapta Çorum Gençlikspor kız ve erkek ile Arenaspor kız ve erkek takımları mücadele etti.

3. lig Kadınlar B grubunda mücadele eden Çorum Gençlikspor Nazlı Şahan, Nehir Bolat, Elif Sare Akdanalı, Derin Mülazım, Elvin Çelik ve Arnisa Şeker’den oluşan kadrosu ile sekiz maçta üç galibiyet beş mağlubiyet ile 11 puan topladı ve dokuzuncu sırada ilk etabı tamamladı.

3. Lig Kadınlar A grubunda mücadele eden Çorum Arenaspor kadın takımı ise Elif Duru Becer, Asel Tuncer Öykü, Çizem Tüzün, Asya Erçen ve Elif Nur Koç ilk etapta 7 maçta 1 glibiyet ve altı mağlubiyet ile 13. sırada ilk etabı tamamladı.

3. Lig Erkekler A grubunda mücadele eden Çorum Arenaspor erkek takımı ise Mesut Kuşgöz, Muammer Kaya, Hüdaverdi Uğur, Uğur Memik, Bahaddin Ahıskave Musap Layık’tan oluşan kadrosu ile ilk etapta yaptığı 8 maçta dört galibiyet ve dört mağlubiyet alarak sekizinci olarak tamamladı.

3. Lig Erkekler B grubunda mücadele eden Çorum Gençlikspor erkek takımı Umut Baha Dursun, Halil İbrahim Zer, Ege Bolat, Hüseyin Ekmekçi, Murat Mesut Becer ve Ali Said Akdoğan’lı kadrosu ile ilk atapta yaptığı 9 maçta sekiz galibiyet ve bir mağlubiyet ve 17 puanla lider İstanbul Bahçelievler Belediyespor takımının bir puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.