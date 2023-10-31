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Ordu’da yapılan Yıldızlar takımlar ve ferdi masa tenisi grup birinciliğinde Çorum’dan bir takım ve üç sporcu Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar. 28-30 Ekim tarihleri arasında Ordu’da yapılan Yıldızlar takım, ferdi grup birinciliğinde Çorumlu sporcular tek kızlarda ilk iki sırayı erkeklerde ise birinciliği kazanarak bu alandaki üstünlüklüreni sürdürdüler.

Tek kızlarda Çorum Arenaspor’dan Nazlı Şapan ve Nehir Bolat tüm rakiplerini yenerek finale yükseldiler. Final maçında rakibini yenen Nazlı Şahan birinci Nehir Bolat ise ikinci olarak kürsüye çıktı. Tek erkeklerde Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir finalde Iğdır Gençlikspor’dan Umutcan Gündoğdu’yu yenerek birinci olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. Çorum Arenaspor Kulübü kız takımı antrenörleri Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal ve Engin Erkoçak yönetiminde mücadele ettiği Ord grubunda Nazlı Şahan, Nehir Bolat ve Ceylin Akdanalı’dan oluşan kadrosu ile üçüncü olarak kupa ve madalya alarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandılar. Türkiye finallerinin önümüzdeki yılın ilk aylarında yapılması bekleniyor.