Okullararası Yıldızlar Masa Tenisi İl Birinciliğinda sona erdi.

Kızlarda Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu erkeklerde ise Alaca Sakarya Ortaokulu birinciliği kazandı.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğine kızlarda 5, erkeklerde ise 7 okul mücadele etti.

Kızlarda İpek Dila Aydın, Elif Ece Aksu, Asya Dikal, Hazal Kaya’dan oluşan kadrosu ile mücadele eden Osmancık Meliha-Rıfat Gobel Ortaokulu şampiyonluğu kazandı.

Elif Nağaş ve Elif Naz Yağmur’lu kadrosu ile Alaca Ortaokulu ikinci, Yaren Uzun, Rüya Çakmak ve Işıl Olukçu’lu kadrosu ile Yavruturna Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise şampiyonluğu Burak Baldık, Yiğit Berat Yıldız, M.Eren Bolat, Semih Bulut, Ahmet Erdem Kara’dan oluşan Alaca Sakarya Ortaokulu kazanırken, Ege Madak, Mehmet Seçer ve Ateş Özer’li kadrosu ile TED Koleji ikinci, Hacı Büztaş, Onur Asaf Aktepe, Y.Emre Kayacı, Berkay Şahin’li kadrosu ile Ortaköy Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.