Masa Tenisi’nde Çorum söz sahibi olmaya devam ediyor. Liseli Gençler Masa Tenisi bölge birinciliklerinde mücadele eden üç takımımızda Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

12-14 Ocak tarihlerinde Tokat’ta yapılan bölge birinciliğinde Özel Pınar Anadolu Lisesi kız ve erkek takımları tüm rakiplerini yenerek birinci oldular. Özel Pınar Anadolu Lisesi antrenörler Mesut Kuşgöz, Sedef Kuşgöz, Derya Bilgili ve Muammer Kaya yönetiminde kızlarda Asude Tuba Şimşek, Aybüke Banu Şimşek ve Nehir Bolat’lı kadrosu ile eleme ve yarı final maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi’ni yenerek gruh birincisi olarak finallere yükseldi.

Yiğit Furkan Şimşek, Halil İbrahim Zer, Ege Bolat ve Hamza Deniz Onat’lı kadrosu ile mücadele eden Özel Pınar Anadolu Lisesi erkek takımıda grup ve eleme maçları sonunda yükseldiği finalde Ordu Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi’ni yenerek grup birincisi olarak final biletini aldı.

Aynı tarihlerde Bolu’da yapılan bölge birinciliğinde mücadele eden Spor Lisesi erkek takımı ise Arda Kekillioğlu, Abdullah Gürbüz, Abdurrahman Gürbüz ve Safa Emin Karayel’den oluşan kadrosu ile zorlu rakiplerle mücadele etti. Grup ve eleme maçları sonunda finale yükselen Spor Lisesi İstanbul Özel Sultangazi Birikim Anadolu Lisesi’ne yenilerek grup ikincisi olarak inal biletini oldu.

Üç okulumuz 13-15 Şubat tarihlerinde Aydın’da yapılacak Türkiye Şamiyonasında mücadele edecekler.