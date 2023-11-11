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Ahlatcı Çorum FK’da yarın oynanacak Kocaelispor maçı kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan kadroda Masis Guluk ikinci kez maç kadrosunda yer aldı.

Kırmızı Siyahlı takım dün sabah saat 10’da tesis sahasında yaptığı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.

Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta 21 kişilik maç kadrosunu açıkladı. İlk 11 haftada bir kez Bandırmaspor maçı kadrosunda yer alan oyuna girmeyen Masis Gülük Kocaelispor maçı kadrosunda yer aldı.

Kadroda Murat Yıldırım, Ferhat Yazgan, Ali Türkkan, Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Adem Doğan, Michael Ologo, Erkan Kaş, Süleyman Luş, Kerem Kalafat, Masis Guluk, Nalepa, Atakan Akkaynak, Geraldo. Ahmet İlhan Özek, Ozan Sol, Suat Kaya, Sinan Kurumuş, Thomas Verheydt, Ahmet Sağa ve Eren Aydın.

Dün öğlen saatlerinde Kocaeli’ne hareket eden Çorum FK akşam saatlerinde kalacağı otele yerleşti.

Kırmızı Siyahlı takım bugün Kocaeli’de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.