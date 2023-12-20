Sporun gelişimi için okul sporları çok önemli. Çünkü çocuk yaşta spora başlayanlar hem gelişimlerini daha çabuk yapıyorlar hem de elit sporcu olma yolunda avantaj yakalıyorlar. Bu nedenle okul sporlarına daha fazla destek verilmeli ve imkan sağlanmalı.

Bunlar yapılması gerekenler. Birde tüm olumsuzluklara rağmen imkanlar yaratarak kendi şartlarında sporcular yetiştirerek müsabakalara katılan Beden Eğitimi Öğretmenleri var. Bugün bunlardan birisini anlatmaya çalışacağız. Bir yanda 1500-2000 öğrencili salonu bulunan okulların ilgi göstermedikleri okul sporları diğer tarafta ise Bayat'tan 163 öğrencili okuldan 90'ını lisans çıkartarak spor müsabakalarına katan bir beden eğitimi öğretmeni.

Öğretmenlik gerçekten kutsal bir görev. Bunun hakkını verdiğiniz zaman çok daha kutsal oluyor tabiki. Bunlara bir örnek de Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu. 2018 yılında göreve başladığı bu okulda spor müsabakalarına katılmak için tüm imkansızlıklara rağmen bir çok branşta faaliyete katılıyor ve dereceler yapıyor.

Kros'da Genç Kızlar A kategorisinde Cansu Kiraz il birincisi takım olarak il üçüncüsü. Genç erkeklerde takım halinde il birinciliği Ömer Karakurt ikinci Zafer Tülek üçüncü Osman Aydoğmuş ise il dördüncüsü. Bowling'de genç kızlarda takım dördüncüsü. Bilek güreşinde genç kızlar B kategorisinde Melike Kuşcu il ikincisi, genç erkekler B kategorisinde Mustafa Üşütmüş il ikinci, genç erkekler B kategorisinde Enes Yardımcı il ikincisi oldu.

Masa tenisinde Genç kızlarda takım olarak il dördüncüsü olan Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi Halterde ise 44 kiloda Cansu Kiraz Korç, 49 kiloda Ecrin Can birinci 55 kiloda Evsanur Kaplan il ikincisi olarak kürsüye çıktılar.

İlçede spor salonu ilçeye uzak olması ve servis imkanı olmaması nedeni ile takım sporları çalışması yapamadıkları için okul içinde oluşturdukları sınıflarda halter ve çevresindeki koşu parkurunda ise kros çalışması yaparak müsabakaları katılıyor Bayat Şehit Osman Aslan Anadolu Lisesi öğrencilerini öğretmenleri Uğur Altuncu en güzel şekilde hazırlıyor.

Merkezde spor salonu olan ve her türlü imkanı olan okulların çalışma yapmadığı ve faaliyete bulunmadığı branşlarda öğrencilerini sporla tanıştıran ve onları topluma kazandırma adına çok önemli bir görev üstlenen Uğur Altuncu'nun çalışma yaptığı sınıflarda eğitimin yanında spor da yaptırarak çok önemli işlere imza atıyor.

Bugüne kadar yapılan il birinciliklerinde mücadele ettikleri branşların yanı sıra yine ferdi olarak hazırlıklarını sürdürdükleri bir çok branş daha var. Bunlar Floor Curling, Dart, Oryantiring, Puanlı Atletizm, Geleneksel Türk Okçuluk, Olimpik Okçuluk müsabakalarına katılacaklar.

Şehrimizde yaşanan asayiş olaylarının azalması için çocuklarımızı ve gençlerimizi daha fazla spor alanlarına çekmeliyiz. Bu konuda merkez okullarında görev yapan öğretmen arkadaşlara da büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Bayat'ta tüm imkansızlıklara rağmen 163 öğrencinin 90'ına lisans çıkarmayı başaran Uğur hocamın bu anlamda çok güzel bir örnek olmasını diliyorum.

Başarı tabiki önemli en büyük başarının çocuklarımızı ve gençlerimizi spor alanlarına çekerek onların geleceğini karartacak kötü alanlardan uzak tutmak olmalıdır. Mutlaka eksikler vardır ihtiyaçlar vardır ancak mazeret üretmek yerine çözüm ürettiğimiz takdirde tüm okullarımızın ve hepsinden önemlisi beden eğitimi öğretmenlerimizin bu mücadeleyi vermesi halinde hem kendi çocuğumuz hem de geleceğimiz çok daha aydınlık olacaktır. Teşekkürler Uğur hocam senin ve senin gibi mücadele veren tüm öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyor ve bu örneklerin ilimizde ve ülkemizde artmasını diliyorum. Söylenecek daha çok söz var ama spor ahlakı içinde ancak bu kadarını yazabiliyorum.