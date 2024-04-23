Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı 2023 yılında Üstün Başarı Belgesi ve Ödüllendirilen Öğretmenlerin isim listelerini yayınladı. 22 bin 226 öğretmenin ödüllendirildiği listede Çorum’dan tek bir eğitimcinin bile yer almamasına Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın tepki göstererek, ‘MEB Çorum'da ödüle layık bir eğitim çalışanı bulamadı mı?’ dedi.

‘İZAHI YAPILMALI’

Çorum’dan bir tane bile eğitim çalışanının olmamasını hayretle ve üzülerek tespit ettiklerini belirten Selim Aydın, “Ödül alan eğitim çalışanlarını tebrik ederiz. İlimiz dışında, Hakkari ve Ardahan illerimiz de yok. İlimizden hiçbir eğitim çalışanına neden ödül verilmediği veya il tarafından teklif edilmediği hususu yetkililerce izah edilmelidir. İlimizde hiçbir eğitim çalışanına ödül verilmemesi veya ilimiz yetkililerince teklif edilmemesi akıllarda soru işareti bırakmıştır” diye konuştu.

‘VALİLİK YA DA MEB AÇIKLAMA YAPMALI’

Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin gerekli açıklamaları yaparak soru işaretlerini ortadan kaldırmaları gerektiğinin altını çizen Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Akıllara iki şey gelmiştir. Ya Valilik makamı hiçbir eğitim çalışanını ödüle layık görüp bakanlığa teklif etmedi. Ya da Valilik makamınca, kontenjan dahilinde teklif edilen ödül listesi Bakanlık makamınca uygun görülmedi.

Çorum Valiliği ve MEB yetkilileri gerekli açıklamaları yaparak soru işaretlerini ortadan kaldırmalıdır." İlimiz eğitim çalışanları ödül listesinde Çorum'u görmek için daha ne yapmalıdır?" sorusuna açıklık getirilmelidir.

‘ÖDÜL LİSTESİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINI DERİNDEN ÜZDÜ’

Kantarın topuzu kaçmıştır. Çorum'da görev yapan eğitim çalışanları içinden aylıkla ödüllendirilecek bir kişi bile bulamadıysanız, bunun açıklamasını bizlere yapmak zorundasınız. Eşitlikten, hakkaniyetten, adaletten uzak, emeğin ve alın terinin yok sayıldığı, hangi kriterlere göre belirlendiği belli olmayan bu ödül listesi, eğitim çalışanlarını derinden üzmüştür.

Çorum'da, hiçbir eğitim çalışanına neden ödül verilmediği yetkililerce izah edilmelidir. Bu ödül uygulamasının neye göre kime göre belirlendiği ise merak konusudur. MEB gerekli açıklamayı yapmalıdır.”