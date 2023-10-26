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Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcuları Kırklar Dağı'na tırmandı

Mecitözü Doğuş Spor Kulübü sporcuları, Kırklar Dağı'na tırmanarak antrenman yaptı. İlçede atletizm, yüzme, güreş ve voleybol branşlarında faaliyet gösteren kulübün sporcuları, kentin en yüksek zirvelerinden Kırklar Dağı'na tırmandı.

Antrenör ve velilerin de katıldığı yürüyüşte sporcular, 5 kilometrelik yürüyüşün ardından 1690 rakımlı zirveye ulaştı. Sporcular burada rutin antrenmanlarını yaptı. Kulüp yöneticisi Orhan Yüksel, Mecitözü Doğuş Spor Kulübü'nü ilçedeki gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla 2019 yılında kurduklarını söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır farklı branşlarda sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Yüksel, "Bugün sporcularımızı şehrin yoğun stresi ve teknoloji bağımlılığından kurtarmak, doğa, tabiat ve çevre bilincini aşılamak için Kırklar Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde program düzenledi. Sporcularımızın buradaki antrenman ve sportif oyunlarla motive olmasını sağlayarak yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanmaktayız. Bu tür etkinliklerimizi imkanlarımız dahilinde çoğaltmayı amaçlıyoruz." dedi. (AA)