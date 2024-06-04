2. Amatör Küme Final Grubunda ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Osmancıkgücü ilk iki maçından mağlubiyet ile ayrılan Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 2-0 kazanarak 1. Küme yolunda büyük avantaj yakaladı.

Mecitözü Gençlerbirliği ilk iki umutlarını ikinci yarıya taşımak için mutlak galibiyet için çıktığı Osmancıkgücü karşısında etkili bir futbol ortaya koydu. Ev sahibi takım ilk yarıdaki etkili futboluna karşın gol bulamadı ve devre 0-0 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarının başında baskısını sürdürdü ve 48. dakikada kazandığı penaltı atışını Uğur değerlendiremeyince öne geçme fırsatını yine değerlendiremedi. Konuk Osmancıkgücü 53. dakikada ani gelişen atakta Melih ile 1-0 öne geçti.

Bu golden sonrada ev sahibi takım baskısını sürdürdü ancak gol yollarında başarılı olamayınca son dakikada Osmancıkgücü Emrah’ın son dakikada attığı golle maçtan 2-0 galip ayrılarak üçüncü maçından da galibiyet ile ayrıldı ve ilk yarıyı kayıpsız lider tamamladı. Mecitözü Gençlerbirliği ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı.