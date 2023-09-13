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Mecitözüspor kulübü tarafından düzenlenen Futbol Okulu kapanışı 30 Ağustos Zafer Kupası penaltı turnuvası ile sona erdi.

Kulüp bünyesinde açılan yaz futbol okulu sonunda 30 Ağustos Zafer Kupası penaltu turnuvası sonunda şampiyonluğu Aslanlar takımı kazandı.

Turnuvanın kupa törenine Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı da katıldı. Arıcı turnuva sonunda şampiyon olan Aslanlar takımının kupasını verdi.

Arıcı daha sonra sporculara çiğ köfte ikramında bulunurken kulüp başkanı Ahmet Bilgin’e ise tşört hediye etti.