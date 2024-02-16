Yerel seçime geri sayım devam ederken, AK Parti'deki mesai de hızlandı.

Meclis üyesi aday listelerine son şeklini vermek üzere onaylama komisyonlar oluşturuldu. 18 farklı komisyonun her birine genel başkan yardımcıları başkanlık edecek.

Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çorum belediye ve il genel meclisi adaylarının listesine son şekli vermek için bugün Çorum'a gelecek.

Saat 15.00'de Çorum'a gelmesi beklenen Çiğdem Karaaslan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Av. Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Seçim İşleri Başkanı Av. Abdulbaki Kartancı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile görüşecek.

İlçeler için ise İlçe Başkanları ve İlçe Belediye Başkan Adayları ile görüşme yapılacak.