Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi Ali Kellegöz vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sebilullah Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alaca'da toprağa verilecek.

Alaca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Günser Şirin de Ali Kellegöz'ün vefat haberini sosyal medya hesabından duyurarak; “Odamız Yönetim Kurulu ve meclis üyesi değerli büyüğümüz Ali Kellegöz vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve oda camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.