İl Genel Meclisi bugünkü oturumunda Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur ile CHP’li meclis üyesi Veli Uysal arasında HDP tartışması yaşandı.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimlerinde HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün konuşması sırasında Hakkari'ye kayyum atanmasıyla ilgili kınama sözlerine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın tepki göstermesi İl Genel Meclisi’nde de gündem oldu.

İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, HDP’li Ahmet Türk’e tepkisinden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik etti.

Ardından gündem dışı söz alarak bir konuşma yapan CHP’li meclis üyesi Veli Uysal'ın dünkü toplantıda yaşananları kınamak yerine sözü başkanlık seçimlerine getirmesine AK Parti ve MHP grubu tarafından tepki gösterildi.

CHP’li Veli Uysal; “Belediyeler Birliği’nde çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi’nde olmasına rağmen herkesi bir arada tutma adına 14 encümen seçiminde AK Parti, MHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi’ne ortak önerge sunmuştur. Gelin birlikte yönetelim diye. Ortak bir yönetim oluşturmak istediler ama AK Parti ile MHP kabul etmedi.” şeklinde bir konuşma yaptı.

Bu konuşmanın üzerine araya giren Başkan Fatih Temur; Veli bey ben anlamadım. Siz dünkü toplantıyı savunuyor musunuz? Biz burada meclisin içişleri ile alakalı bir şey söylemedik. Biz sadece Ahmet Türk olacak haysiyetsizin divan başkanlığı vesilesi ile oraya çıkıp terör seviciliği yapmasını kınamasından dolayı Belediye Başkanımızı tebrik ettik. Lafı ortadan dolandırmayalım. Bizim söylediğimiz şey farklı, sizin söylediğiniz şey farklı. Adamların terör seviciliği yapmasını mı arka plana atalım. Siz bunu mu diyorsunuz?” diyerek Uysal'a tepki gösterdi.

Sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne süren Veli Uysal ise, toplantıda yaşananları kınadığını, amacının sadece o toplantıda bir birliktelik oluşmamasını dile getirmek istediğini ifade etti.

‘TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ’

CHP Grupbaşkanvekili Saadettin Akgül ise CHP grubu olarak tepkisinden dolayı Halil İbrahim Aşgın’ı kendilerinin de tebrik ettiğini belirterek; “Terörü kim destekliyorsa, nerde gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın Allah her türlü belasını versin. Ahmet Türk’ün terör seviciliği yapmasına tepki gösteren Çorum Belediye Başkanımızı da kutluyorum. Veli beyin terör seviciliğini kınamasını isterdim, teröre lanet okumasını isterdim. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçilen ve parti ayrımı yapmadan belediyeler birliği yönetiminde herkesi görev almaya davet eden Ekrem İmamoğlu başkanımızı da buran kutluyorum.” ifadelerini kullandı