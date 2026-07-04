Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İskilip İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi, İskilip Belediyesi Temenna Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, delegelerin desteğini alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali raporlar görüşülerek oylamaya sunuldu.

Tek listeyle gerçekleştirilen seçimde mevcut İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, parti yöneticileri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Yapılan seçim sonucunda Mehmet Aktaş başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Mehmet Aktaş, Doğan Uçar, Duran Kula, Mehmet Karadağlı, Mustafa Yenidağ, Mustafa Deliduman, Hüseyin Kula, Hasan Satılmış, Harun Kör, Mustafa Dalkılıç, Hayrullah Bodur, Osman Şahin, Dursun Keskin, Mehmet Duran, Engin Akbaş, Muhammet Çetinkaya, Emre Soyak, Erol Çınar, Salih Kadir Biçer, Hasan Uysal, Selman Karataş, Mehmet Karadağcı, Serhat Siyakuş, Murat Çağıl, Mehmet Abalı, Rıza Bursalı, Burak Taşkın, Furkan Şerbetçi, Bulut Başpınar, Kazım Sarıkaya, Ahmet Kırkıcı, Hamdi Gençcan ve Mehmet Araz