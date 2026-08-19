Çorum’un en yoğun kullanılan ulaşım güzergâhlarından Gazi Caddesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Çorum Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda ilk etap tamamlanarak trafiğe açılırken, 18 Ağustos Salı günü itibarıyla Valilik ile Meslek Yüksekokulu arasındaki bölümü kapsayan ikinci etap çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’den son durum hakkında bilgi aldı. Sahada görev yapan belediye ekiplerinin kısa sürede önemli mesafe kat etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın, belediye ekiplerini tebrik ederek emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

25 AĞUSTOS'TA BİTECEK

İlk etap çalışmalarının tamamlanarak yolun trafiğe açıldığını belirten Başkan Aşgın, ikinci etapta da önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Atatürk Lisesi istikametindeki kazı çalışmalarının tamamlandığını belirten Aşgın, yolun bir tarafının 22 Ağustos Cumartesi günü, diğer tarafının ise 25 Ağustos Salı günü trafiğe açılacağını açıkladı.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Aşgın, Gazi Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bu yıl için belirlenen hedefe ulaşılmış olacağını kaydetti.

Gazi Caddesi gibi yoğun kullanılan bir ulaşım güzergâhında çalışma yürütmenin kolay olmadığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Burası cesaret isteyen bir iş. Yıllardır yapılması düşünülen ancak cesaret edilip girilemeyen caddemize de girdik. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. İlk etap çalışmaları büyük bir memnuniyet oluşturdu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi bir operasyon ve planlamayla böylesine zor bir işi kısa sürede tamamladık.” diye konuştu.

Belediye envanterine kazandırılan yeni freze makinesinin çalışmalara önemli ölçüde hız kazandırdığını belirten Aşgın, daha önce günler sürebilecek asfalt kazı işlemlerinin artık çok daha kısa sürede tamamlanabildiğini söyledi.

Çalışmaların şehir yaşamını ve ulaşımı en az düzeyde etkileyecek şekilde planlandığını ifade eden Aşgın, belediye ekiplerinin koordineli ve hızlı çalışmasının sürecin kısa sürede ilerlemesinde önemli katkı sağladığını belirtti.