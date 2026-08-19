Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) denizde boğularak hayatını kaybeden, Çorumlu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Hamzaoğlu, memleketi Sungurlu’da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KKTC’nin Gazimağusa kentinde bulunan Ordu Evi Plajı’nda denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Hamzaoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hamzaoğlu’nun cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Sungurlu Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’na götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Bayram Hamzaoğlu, dualar ve gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Hamzaoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.