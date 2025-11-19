Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonlukların kolay kazanılmadığını belirterek, "Amacımız Sivas’ta şampiyonluk yaşamak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenman öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hafta sonu Esenler Erokspor maçına galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Altıparmak, "Artık maç haftasına girdik. Milli maç arası hem bizim için hem oyuncular için hazırlık anlamında çok iyi geçti. Antrenmanlarımız çok güzel geçti. Burada yaptığımız şey fiziksel olarak oyuncularımıza bir şey verirken mental olarak da oynayacağımız oyunla alakalı çalışmalar yaptık. Çok iyi bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Bizim kimseden korkumuz yok. Kimle nerede oynarsak oynayalım amacımız galip gelmek. Esenler Erokspor maçına da böyle hazırlanıyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Rakibin iyi yönlerinin, kötü yönlerinin analizlerini yaptık. Bunların çalışmasını yapacağız. Bir, iki tane sakatımız kaldı, onlar da tekrar aramıza katılacaklar. Hemen hemen tam takıma yakın bir çalışma ortamımız oldu. Herkesin isteği, arzusu mükemmel. İsimler bir yere kadar. Esenler maçının hazırlıklarını inşallah iyi bir şekilde tamamlayıp İstanbul'a geçeceğiz" dedi.



"Ali Şaşal Vural’ın yanındayız"

Bahis operasyonu kapsamında takımda 5 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verilmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Altıparmak, "Biz artık bu işin içine girmiyoruz. Ülkemizde bir şey yaşandı. Kötü bir şekilde yaşandı. Biz de 5 kişiyle tabii en fazla etkilenenlerdeniz. Biz Ali Şaşal Vural'ın her zaman yanındayız, arkasındayız. Neden olduğunu, nasıl olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Bahisle, şike ve eğlenceyi karıştırmamak lazım. Buradaki bu ayrımı yapmak gerekiyor. Biz de Ali'nin her zaman yanındayız. Biz, Ali'nin bu tür şeylerin içinde olmadığını da çok iyi biliyoruz. Yaptığı şeyin sadece kendine zararı var. Biz artık bu konuları kapatacağız. Şu anda biz onları cezalıymış veya sakatmış gibi düşüneceğiz. Cezaları bittiğinde de bizimle birlikte olacaklar" yanıtını verdi.



"Şampiyonluklar çok zor kazanılıyor"

Yapılan bir ankette güven veren teknik adamlar listesinde ilk 5 sırada olduğunun hatırlatılması üzerine konuşan Altıparmak, "Biz baştan aldığımızda da şampiyonluklarımız var ama insanlar nasıl görmek istiyorsa öyle şey yapıyorlar. Gittiğimiz takımlarda sonradan şampiyon olduklarımız belki biraz daha fazla öne çıkıyor. Ondan dolayı da olabilir. Biz gittiğimiz her yerde her şeyimizle o takım için çalışıyoruz. Herkese teşekkür ederiz, güven veren biri olmak özellikle ülkemizde bu ortamda bizim için çok önemli. Bizi tanıyanlar, bilenler biliyor zaten. Nasıl çalıştığımızı, karakterimizi, kişiliğimizi onun için hepsini çok teşekkür ediyoruz. Şampiyonluklar çok zor, çok zor kazanılıyor. Biz de bu şampiyonlukları tek başımıza yapmıyoruz. Bu birlik, beraberlik işidir. Gittiğimiz her yerde de bu birlik beraberliği yönetiminden basınına şehirdeki taraftarından futbolcusuna biz hep beraber yaşıyoruz. Neticesinde de bu kadar şampiyonluğumuz oldu. İnşallah şimdi amacımız bunu Sivas'ta yaşamak" ifadelerini kullandı.



"İlk yarıyı play-off potasının içinde bitirmek istiyoruz"

Son olarak Esenler Erokspor maçının zor bir maç olacağını belirten Altıparmak, "Zor bir maç. Biz ilk yarıyı biz play-off potasının içinde bitirmek istiyoruz. Bunun için de şu andaki Erokspor maçı haftaya Bolu maçı olacak. İsimler çok önemli değil. İlk yarıda bizim 6 tane final maçımız var. Bu 6 maçı da kazanmak istiyoruz. Zamanla zaten üst sıralardaki yerimizi alacağız. Kısa zamandaki planımız bu. Daha sonra uzun zamanda da diğer hedefimize gideceğiz. Ama öncelikle Erokspor maçıyla başlayan bir 6 maçlık serüvenimiz var. Bu seriyi iyi bitirip kazandığımız zaman zaten play-off potasının içine girmiş olacağız. İlk hedefimiz bu. Bunun için de rakibin ismi önemli değil. Biz gittiğimiz her yerde, oynadığımız her takıma karşı kazanmak için oynayacağız. Ama Erokspor maçı tabii rakibin oyuncu bazında, bulunduğu yer bazında zor maç olacak. Türkiye'de hiçbir şey kolay değil bir şeyler kazanmak çok kolay değil. Biz eğer bir şey başarmak istiyorsak zaten zoru başarmalıyız. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz var. İnşallah Erok maçı da buna başlayacağız" diye konuştu.