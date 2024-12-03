Çorum FK’nın eski teknik Direktörlerinden Mehmet Aurelio annesini kaybetti.

Türkiye’de uzun yıllar Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinde forma giyen ve Türk vatandaşı olarakta milli takımda görev yapan Mehmet Aureilo teknik adam olarak Kasımpaşa’da yardımcı antrenör olarak göreve başladı.

Göztepe kulübünde geçici teknik direktör olarak görev yapan Mehmet Aurelio Sakaryaspor’da yardımcı antrenör olarak görev yaptı ve 2018-19 sezonunda Çorum FK’da teknik direktör olarak göreve başladı.

Aureilo 22 Ocak’ta kırmızı siyahlı kulüpten ayrıldıktan sonra Fenerbahçe teknik heyetinde son olarakta bu sezon başında Alex’in teknik ekibinde Antalyaspor’da göreve başladı.

Aurelio’nun annesi Lucia geçirdiği kalp krizi sonunda dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.