Ahlatcı Çorum FK sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Çorum FK - Erzurumspor maçı öncesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Kadem tarafından hazırlanen iki pankart ile özel öğrencileri maç seronomisine çıkardı.

Çorum 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri koridorda maçın hakemlerine ve iki takım futbolcularına çiçek vererek başarılar dilediler.

Özel Öğrenciler daha sonra karşılaşmanın serenomisine üzerlerinde kırmızı siyah Çorum FK eşorfmanları ile maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları ile birlikte çıktılar. Maçın hakemleri ile çıkan öğrencilerin göğsünde ‘Saygı’ yazısı dikkat çekerken özel öğrenciler serenominin ardından ise aileleri ile birlikte kendilerine ayrılan özel tribünde Çorum FK- Erzurumspor maçını kırmızı siyahlı kulübün misafiri olarak izlediler.

Serenomiye Çorum FK özel öğrenciler ile birlikte ‘Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz’ pankartı ile çıkarken Erzurumspor ise ‘Şiddete seyirci kalma’ KADEM’ yazılı pankart ile çıktılar.