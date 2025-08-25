Mehmet Can Töremiş şampiyonluklara bir yenisini ekledi ve Büyüklerde Türkiye Şampiyonu olarak Olimpiyat hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Ankara’da yapılan Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonasında Mehmet Can Töremiş zorlu rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

19-23 Ağustos tarihlerinde Ankara Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılan Büyükler Türkiye Badminton Şampiyonasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademispor kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş 16 yaşında olmasına karşın son 7-8 yıldır Türkiye Şampiyonu olan güçlü rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Geçtiğimiz yıl ilk kez mücadele ettiği büyüklerde çiftler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Mehmet Can Töremiş artık Olimpiyat Hedefi nedeni ile tüm müsabakalarda teklerde mücadele etme kararı aldı.

Büyükler kategorisinde birbirinden zorlu rakiplerini yenen Töremiş 16 yaşında zirvenin en üst basamağına çıkarak olimpiyat hedefi yolunda önemli bir adım attı.

Mehmet Can Töremiş ayrıca şampiyonunun en teknik sporcusu seçildi ve ödülünü Federasyon Başkanı Ercan Yıldız’ın elinden aldı.

Aynı şampiyonada karışık çiftlerde Bursa Osmangazi Belediyespor kulübünden Berkay Çiçek ile mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Beren Aşkar ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kulüp Başkanı ve Federasyon Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar iki sporcusunun bu başarısı ile gurur duyduğunu belirterek ‘Bu anlamlı ve önemli başarılar; yalnızca kulübümüz ve ilçemiz için değil, aynı zamanda badminton sporuna gönül veren tüm gençlerimiz için büyük bir ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Sporcularımızın gösterdiği bu azim, gençlerimize sporda çalışmanın, disiplinin ve inancın neler kazandırabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Sporcularımız Mehmet Can Töremiş ve Beren Aşkar’ı yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Onların bu yolculuğunda emeği geçen, her daim yanlarında olan ailelerine ve sporcularımızın gelişimi için gece gündüz çalışan antrenörümüz Eren Murat Güngör’e teşekkür ediyorum’ dedi.

Boyar ayrıca çalışmalarında her zaman yanlarında olan ve destek veren Federasyon Başkanı Ercan Yıldız’a, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.