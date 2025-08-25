Arca Çorum FK’nın bu sezon hücumdaki en etkili isimlerinden Emeka Eze ilk üç maçtaki performansı ile dikkat çekiyor.

Ligde ilk iki maçında takımına bir gol bir asistlik katkı veren Emeka Eze Sarıyer maçında da son dakikada attığı penaltı golü ile takımına üç puan getiren isim oldu.

Son dakikada attığı penaltı golünün ardından büyük bir sevinç yaşayan Eze maçın ardından ise taraftarları önünde elinde Şampiyon Çorum FK bayrağı ile tur attı ve tribündeki taraftarlardan büyük alkış aldı.