Adnan Yağlı’nın sahibi olduğu Meissa Gelinlik-Nişanlık yapılan törenle açıldı.

Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta bulunan Meissa Gelinlik-Nişanlık için açılış töreni yapıldı.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Türk Diyanet Vakıf Sen Çorum Şube Başkanı Metin Lale ile çok sayıda davetli katıldı.

Metin Lale’nin yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından ise işletme sahibi Adnan Yağlı, davetlilere hizmetleri hakkında bilgi verdi.