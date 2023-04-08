FATİH BATTAR

Çorum’da sendika üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Savdes-Sen Genel Başkanı Tuncay Cengiz, memur maaşlarının en az 31 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Kısa adı ‘SAVDES-SEN’ olan Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, Çorum’da sendika üyeleriyle iftar yemeğinde buluştu.

Çakır Sami Tandır Kebap Salonu’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine Genel Başkan Yardımcıları Müceddin Şimşek ve Ahmet Sağlam, Karadeniz Bölge Şube Başkanı Turan Bayraktar, Şube Başkan Yardımcısı Osman Şerbetci, Emniyet Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Karayalçın katıldı.

İftar yemeği sonrası bir konuşma yapan Tuncay Cengiz, Türkiye’de memurların ortak gündeminin ekonomi olduğunu belirterek, şunları söyledi;

‘90’LI YILLAR EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE EV, ARABA ALINIRKEN, ŞİMDİ BALKON ZOR ALINIYOR’

“Bütün memurların ortak konusu içinde bulunduğumuz ekonomidir. Türkiye’de herşeyin fiyatı misliyle artarken, ucuz olan sadece memurların emeği ve ücreti. Bugün 31 bin lirayı geçmiş bir yoksulluk sınır var. 4 kişilik bir ailenin hayatını idame ettirebilmesi için gerekli olan rakam 31 bin liranın üzerindedir. Açlık sınırı 9 bin 500 liradır. Bugün Cumhurbaşkanlığı verilerine göre, ortalama memur maaşı 12 bin 200 liradır. En düşük memur maaşı ise 10 bin liradır. 30 yıllık bir mühendis 20 bin lirayı anca alıyor. Devlet memrularının yüzde 90’ına yakın 12 bin 200 lira ücret alıyor. Türkiye’nin gerçeği budur. Açlık sınırının bir tık üstünde maaş alıyoruz. 90’lı yıllarda emekli ikramiyesi bir ev bir araba alınıyordu. Bugün ise bir dairenin balkonunu ancak alabiliyorsun. Enflasyon karşısında memurların korunması gerekiyor ama ülke büyürken memurlar küçülüyor. Ülke büyüyorsa memurlara neden refah payı verilmiyor? Biz o payı almadığımız için küçülüyoruz. Son yıllarda bize sadece enflasyon farkı veriliyor. Bu nedenle de maaşlarımızın insanca yaşabilmemiz için 30 bin lira civarında olması gerekirken, ortalama maaşlarımız 12 bin 200 lira. Bir an önce biz ısrarla bu girdaptan kurtulmamız için, eski alım gücümüze tekrar kavuşmamız için seyyanen bütün memurların taban aylıklarına zam yapılması lazım. Büyümeden pay istiyoruz. Ev kiraları büyükşehirlerde 9-10 bin liraları bulurken, 10-12 bin lira alan memurların kiralarını ödemesi imkansız. 1994 ile 2005 yılları arasında memurlara verilen lojman tazminatının tekrar bütün memurlara verilmesi lazım. Memur emeklilerine emekli ikramiyesinin yanında konut edindirme ikramiyesi de vermesi lazım.”

Konuşmasında Savdes Sen hakkında da bilgi veren Cengiz; “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok büyüyen iki sendikadan biriyiz. Türkiye’de 12 bin üyesi sayısını geçtik. Aralık ayında sendika getirilen yüzde 2 barajını da geçtik. Yüzde 2’nin üzerinde olan sendika üyelerine 3 ayda bir toplu sözleşme ikramiyesi olarak 918 lira, yüzde 2’nin altında olan sendika üyelerine de 325 lira ikramiye veriliyor.” dedi