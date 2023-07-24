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Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada toplu sözleşme talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2024-2025 yıllarını kapsayan kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları ile çalışma şartlarını düzenleyecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak, ücret skalasında hak ettiği konumu bulacak, mali haklarını iyileştirecek tekliflerini kamu işverenine teslim ettiklerini belirten Fatih Okumuş, “Toplu pazarlık; sorunların görüldüğü, anlık kararların ve durumu kurtarmaya yönelik politikaların değil eksikliklerin etraflıca tartışıldığı, adil olanın ve mağduriyet üretmeyen kararların birlikte ele alınmasına imkân tanındığı en önemli sosyal diyalog mekanizmasıdır. Toplu Sözleşme; hakkı temin etmenin, eksiklikleri gidermenin, beklentileri hayata geçirmenin ve sosyal maliyeti önlemenin en kilit anahtarıdır” dedi.

Memur-Sen olarak, emeğin ve alın terinin karşılığını almak, 6 milyondan fazla kamu görevlisi ve emeklisinin mağduriyetini önlemek ve adil olanı hayata geçirmek için toplu sözleşme masasına da sosyal diyalog zeminine de her zaman önem verdiklerini ifade eden Okumuş, “Kamu işvereni de; adil bölüşümü, alın terinin karşılığını, kamu görevlilerinin hukukunu, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu hayata geçirmek için Toplu Sözleşme masasını bir fırsat olarak görmelidir. Tekliflerimizin teslim edilmesinden sonra kamu işvereni için; bir hafta gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde, Kamu İşvereni tekliflerimizi tasnif edip, ayrıştırıp, 1 Ağustos itibarıyla masaya teklifle gelmelidir. Ocak ayından bu zamana; dolar kurunda %46, gram altında %47’ye yakın yükselişin olduğu ve özellikle son 1 aylık süreçte, akaryakıtta %40’ın üzerinde artışın yaşandığı ve bu ekonomik tablonun vergiler, emtia ve zorunlu giderlere yansıdığı bir dönemde toplu sözleşmeye gidiyoruz. Bu noktada, kamu işveren tarafı da, mali disiplin politikaları, ekonomide dengeleme ve tasarruf tedbirleri gibi gerekçeler yerine, ekonominin gerçek verilerini dikkate alarak, alım gücünü yükseltecek, reel geliri artıracak tekliflerle masaya gelmelidir.

Diğer taraftan, imzalanma döneminden 4 ay sonra uygulanan, hedeflenen ve beklenen enflasyon tahminleri üzerinden tekliflerle gelinen ve 1 aylık zaman zarfına sıkıştırılan toplu sözleşme sisteminin dayanağı olan Kanun, miadını doldurmuştur. Tam da bu sebeple, bu toplu sözleşmede 4688 sayılı Kanunu değiştirme ve güncelleme noktasında ortaklaşa karar almayı hedefliyoruz” şeklinde belirtti.

Okumuş, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak maaş ve ücret artışlarıyla ilişkili teklifleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Öncelikle sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için 22.000 TL’den kaynaklı en düşük devlet memuruna eksik uygulanan 1.650 TL’nin tazminini istiyoruz.

Geçtiğimiz iki yıllık süreçteki enflasyon verilerini dikkate alarak, 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil, birinci üç ayda %35, ikinci üç ayda %10,

üçüncü üç ayda %15, dördüncü üç ayda %10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise Türkiye’nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair inancımızla, 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil birinci altı ayda %25 ve ikinci altı ayda %15 artış istiyoruz. İki yıllık süreçte toplamda %110 oransal artış teklif ediyoruz. Teklifimizle birlikte, vaat yerine getirildikten sonra en düşük kamu görevlisi maaşı 2024 Ocak ayında 29.700 TL olacaktır. Bununla birlikte, enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, toplu sözleşme ikramiyesinin, aylık 1.000 TL olarak ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7.650 TL kira yardımı verilmesini, 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını, dini bayramlarda kamu görevlilerine 4.850 TL ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımının 500 TL, ödenmesini ve emeklilere de verilmesini, 8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını, mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesini, gelir vergisinin %15’e sabitlenmesini, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını, kadroya geçişte kapsam dışında kalan İHS’li personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz. Genelde, önceki dönem toplu sözleşmede kazanım olup revize edilen 19, aynen korunan 26 ve de yeni sunulan 84 olmak üzere toplamda 129 teklifimizle birlikte, 11 hizmet kolunda, yetkili sendikalarımızın 807 teklifi ile toplamda 936 teklifimizi Kamu İşvereni Heyeti Başkanına teslim edilmiştir. Memur-Sen ve hizmet kolunun tamamında yetkili sendikaları, masanın emekçiler yönüyle tek temsilcisidir. Bu toplu sözleşmenin Türkiye’nin yüzüncü yılına ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir toplu sözleşme olacağına inanıyoruz.” (Haber Merkezi)