Memur-Sen İl Temsilcisi Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, proje okulları atamalarına ilişkin bazı sendikaların yaptığı eylemlere öğrencileri dahil etme çalışmasına tepki gösterdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın Sosyal Bilimler Lisesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş ve yönetimi, bugün Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmettin Ünal'a destek ziyaretinde bulundu.

'Eğitim-İş'in bu eylemde elde edemediği ortamı sağlamak için CHP Milletvekilinin konuya müdahil olmaya çalışması olayı başka bir boyuta taşımaktadır.' diyen Okumuş; “Dün bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada üzülerek şahit olduğumuz "Proje Okulu" atamaları eylemleri ve öğrencilerimizin bu eylemlere dahil edilmeye çalışılması hepimizi derinden üzmüştür. Sendikal eylem elbette yasal bir haktır. Ancak bu eylemlere öğrencileri alet etmeye çalışmak deyim yerindeyse aymazlıktır. 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerimizi özellikle öğle arası saatinde planlanan eyleme dahil etmeye çalışan Eğitim-İş sendikası, kendisine üye olanların da atandığı bu proje okulları atama sürecine itiraz etmektedir.

TAHTASIZ’IN AKRABASI DA BU ATAMALARDA YER BULMUŞTUR

Ne tesadüf ki! Eğitim-İş'in bu eylemde elde edemediği ortamı sağlamak için CHP Milletvekilinin konuya müdahil olmaya çalışması olayı başka bir boyuta taşımaktadır. Zira Sayın Tahtasız'ın da yakın akrabası bu atamalarda kendisine yer bulmuştur! Sayın Tahtasız daha önce size sorduğumuz sorulara cevap veremediğiniz için bu kez soru sormuyoruz. Kamuoyu size bu atamanın nereye ve nasıl olduğunu soracaktır. Sayın Tahtasız bu okullarımız sizin tahakkümünüzde değildir. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak yaşanan bu yakışıksız olay karşısında okul müdürlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Öğrencileri öne sürerek eylem yapmayı meşrulaştıramazsınız. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi bu tür tehlikeli provokasyonlara alet edemezsiniz. Bu okullarda okuyan öğrencilerimizin velileri okul müdürlerimize ulaşarak provokasyona alet ettirmedikleri için teşekkür etmişlerdir. Sizden de beklentimiz Okul Müdürlerini arayarak teşekkür etmenizdir. Eğitim-İş'in bu tehlikeli provokasyonuna CHP Çorum Milletvekili olarak destek vermeniz akıllara başka soruları getirmektedir. Bu hususu da yine kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.” ifadelerine yer verdi.