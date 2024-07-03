Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.



Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.