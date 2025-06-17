Çorum Valiliği'nden emekli merhum Ali Çelik'in eşi Menşure Çelik vefat etti
Merhum Ali Çelik'in eşi, emekli öğretmen Mehmet Keçeliöz'ün ablası, Mustafa, Ali Rıza, Selma, Semra Çelik'in anneleri, Avukat Ali Anaklı ve Hüseyin Kirli'nin kayınvalidesi Menşure Çelik (90) hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi 18 Haziran Çarşamba günü saat 12.00'de Hacı Bektaşi Veli Vakfı'ndan alınarak Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Atila Çiğdem