Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ‘Bedesten Aile Yaşam Merkezi Projesinin’ protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Bedesten’de gerçekleştirilen imza töreninde konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çorum Belediyesi ile şimdiye kadar 5 tane Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi imzaladıklarını belirterek, “Bu projeyi önemsiyoruz. Engellilerin sosyal hayata katılması çok önemli. Aynı zamanda ailelerini de önemsiyoruz. Bu merkezde engelli aileleri de kendilerini geliştirebilecekler. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da yaptığı konuşmada projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Güçlü bir toplumun temelinin güçlü aile yapısıyla atıldığının altını çizerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Aile, insanın hayata hazırlandığı, hayata dair değerlerini öğrendiği bir ilk okul. Sağlıklı bireylerin, en başta kendisine, ailesine, şehrine, ülkesine ve insanlığa faydalı bir fert olmasının yolu aileden geçiyor.

Dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasında ailenin rolü bildiğimizden çok daha fazla. Bu sebeple şehrimizin tüm paydaşlarına, doğumdan vefata kadar olan süreçte hizmet eden bir kurum olan belediyemiz için ailelerin korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesiyle ilgili hizmetler de bir hizmet kalemidir. Bu amaçla daha önce de var olan hizmetleri daha kontrollü, daha profesyonel ve sürdürülebilir şekilde yerine getirmek için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurduk. Kültür Müdürlüğü bünyesinde altında verilen hizmetlerin bütününü müstakil bir müdürlük haline getirerek çok daha kalıcı hizmetler vermeyi hedefledik. Bugün burada bu hedefimizin aşamalarından biri olan Bedesten Aile Yaşam Merkezi Projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili protokol imza törenimizi gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile Yaşam Merkezinin, çocuklardan gençlere, kadınlardan yaş almış büyüklere kadar tüm bireylerin sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Başkan Aşgın, “Aile Yaşam Merkezimiz anne babalara rehberlikten evlilik öncesi ve sonrası süreçlere destek sunmaya, çocuk gelişimiyle ilgili bilgilendirme çalışmalarından değerler eğitimine kadar aileyi, bireyi ilgilendiren tüm konularda alanında uzman kadrolarımız tarafından hizmet verecek. Ayrıca aile içi şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak, kadınların ve çocukların sosyal hayata katılımını desteklemek, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak gibi çok yönlü görevler üstlenecek. Toplumun temelini oluşturan ailenin güçlenmesi, bireylerin daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürmesi için çalışacak olan Aile Eğitim Merkezlerimiz; aynı zamanda önemli bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdürecek. Burada her yaştan bireyler, özellikle de çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli kardeşlerimiz, eğitim – öğretim faaliyetlerinden sportif faaliyetlere, kültür ve sanat faaliyetlerinden akademik faaliyetlere kadar pek çok alanda hizmet alacaklar.

Bedesten’i bir yaşam merkezine dönüştürüyoruz. Ailelerin kaliteli vakit geçirebilecekleri modern, kapsayıcı, kalıcı çalışmalara imza atacağı bir Aile Yaşam Merkezi kuruyoruz” dedi.

Projenin maliyetinin 10.260.000 TL olduğunu ve bu maliyetin 7.477.025,85 TL’sini OKA’nın karşılayacağını dile getiren Başkan Aşgın, “Belediyemizce eş finansman olarak 747.702 TL ödeme yapacağız. Şehrimiz için, bu güzel şehirde yaşayan tüm hemşehrilerimiz için Belediye olarak 7 /24 çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda kurumlarımızla, kuruluşlarımızla ortak akıl çerçevesinde hizmetlerimizi aşkla sürdürüyoruz” şeklinde belirtti.

Başkan Aşgın, Bedesten Aile Yaşam Merkezinde yapılacak faaliyetleri ise şöyle sıraladı:

Oluşturulacak olan atölyelerle hem aile ilişkilerini güçlendirmeyi hem de engelli bireylerin katılımını desteklemeyi amaçlıyoruz.

İlham Fabrikası: Çocukların ve engelli bireylerin sanatsal gelişimlerini destekleyen etkinlik alanımız: Drama ve sahne etkinlikleri, hikâye okuma seansları, yabancı dil gelişim etkinlikleri merkezimizde kuracağımız sahnede düzenlenecek.

Fizyoterapi alanı: Her yaş grubuna özel fiziksel sağlık ve hareket gelişimini destekleyen kapsamlı bir atölye: Günlük yaşama uygun fizyoterapi teknikleri, kas ve eklem sağlığı için egzersizler, hareket kabiliyetini artıran programlar, sağlıklı yaşam ve beslenme önerileri,

bebeklikten itibaren çocuklara ve bedensel engelli bireylere kadar tüm gruplara yönelik destek sağlanacaktır.

Gebelik Eğitim Alanı: Anne adaylarının ve ailelerinin gebelik sürecine bilinçli şekilde hazırlanmasını sağlayan özel eğitimler: Gebelikte fiziksel ve duygusal destek

doğuma hazırlık, bebek bakımı, aile içi iletişim, bireysel ve çift katılımına açık bu eğitimlerle aile bütünlüğünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Soft Play Oyun Alanı: Şehrin merkezinde, yaklaşık 200 m2 genişliğindeki bu oyun alanı:

32. aydan itibaren çocuklar için uygundur. Engelli erişimine uygun şekilde tasarlanmıştır.

Güvenli ve eğlenceli bir deneyim sunar.

Playstatıon Oyun Alanı: Dijital oyunlarla eğlence, stratejik düşünme ve takım çalışmasını birleştiren interaktif alan: Gelişmiş oyun sistemleri, çok oyunculu yarışmalar, aile bireyleri ve gençler için etkileşimli deneyimler.

Sanal Gerçeklik Deneyim Atölyesi: Değerler eğitimi destekli oyun alanı: Çocuklar, gençler ve engelli bireyler için güvenli ortam, Aileyle birlikte eğlenceli ve öğretici deneyimler.

Aile 360 – Karma Sanat Atölyesi: Yaratıcı sanat etkinlikleriyle aile bağlarını güçlendiriyoruz: ebru sanatı, geri dönüşüm projeleri, deney atölyeleri, resim çalışmaları

Oyunbazlar Eğitim Atölyesi-Montessori Eğitim Alanı: 36–72 ay arası çocuklara yönelik, çocuğu merkeze alan özgür öğrenme ortamı: Keşfetmeye açık yapı, dokunsal ve deneyimsel materyaller, eğlenerek öğrenmeye dayalı içeriklerle zenginleştirilmiş bir eğitim modeli. Bu merkezde her bireyin gelişimini önemseyerek, toplumun her kesimini kapsayan bir yaşam alanı kuruyoruz. Bedesten Aile Yaşam Merkezi olarak amacımız; güçlü aile bağları, sağlıklı bireyler ve mutlu çocuklar yetişmesine katkı sağlamaktır.”

Başkan Aşgın, ‘Bedesten Aile Yaşam Merkezi’nin açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında yapılacağını da belirtti.

Bedesten içinde yeni bir projenin daha hayata geçirileceğini kaydeden Başkan Aşgın, “Basın toplantısının yapıldığı alanda Barış Sofrası isimli bir restoran açacağız. Burada Çorum’un coğrafi işaretli ürünleri yer alacak” dedi.

Vali Ali Çalgan ise yaptığı konuşmada, ‘Bedesten Aile Yaşam Merkezi Projesinin’ güzel bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu ifade ederek, projenin bittiğinde güzel bir görevi ifa edeceğini söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ‘Bedesten Aile Yaşam Merkezi Projesinin’ protokolünü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle imzaladı.