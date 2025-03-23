Mercedes-Benz, 2027 yılına kadar 5 milyar euro tasarruf etmeyi hedefleyen yeniden yapılanma planı kapsamında önemli bir adım attı. Almanya merkezli otomotiv devi, üretim dışı birimlerde görev yapan 30 bine yakın çalışana gönüllü ayrılık teklifleri sunmaya başladı. Plan dahilinde, uzun yıllardır şirkette görev yapan personele 6 haneli tazminatlarla erken ayrılma imkanı sağlanıyor.

İSTİFA EDENE 500 BİN EUROYA KADAR TEKLİF

Alman basınında yer alan haberlere göre, şirketin iç iletişim platformunda paylaşılan bilgiler tazminatların cömertliğini gözler önüne seriyor. Örneğin 30 yıllık deneyime sahip, aylık yaklaşık 9 bin euro maaş alan 55 yaşındaki bir ekip lideri 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan bir ödeme alarak görevinden ayrılabilecek.

Benzer şekilde, 20 yıldır şirkette çalışan ve aylık 7 bin 500 euro kazanan 45 yaşındaki bir memur için teklif edilen miktar 300 bin euroyu (yaklaşık 12 milyon TL) geçiyor. Orta yaş grubundaki personel de 100 bin euroyu (yaklaşık 4 milyon lira) aşan tekliflerle karşı karşıya.

AYRILMAK İSTEMEYENE BASKI YOK

Şirket, teklife uygun 30 binden fazla çalışana nisan sonuna kadar bireysel yazılı teklifler sunmayı planlıyor. Çalışanların işten ayrılıp ayrılmama kararı vermek için son tarih ise 31 Temmuz. Ayrılmak istemeyenler için herhangi bir işten çıkarma tehdidi bulunmuyor. Ancak şirket, belirli stratejik pozisyonlarda görev yapan çalışanların ayrılık taleplerini reddetme hakkını elinde tutuyor.