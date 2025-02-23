Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, Türkiye’nin tarihsel bir kavşakta olduğunu belirterek, “Cumhuriyet’i ya yeniden toplumsal ve eşitlikçi bir temelde inşa edeceğiz ya da karanlık bir tünelin içine doğru sürükleneceğiz” dedi.

Merdan Yanardağ, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun organizasyonu çerçevesinde, “Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu söyleşi ve imza günü programına katıldı.

Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen etkinliğe CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, CHP Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri, CHP Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, DİSK/Emekli-Sen Çorum İl Temsilcisi Hikmet Aydın, mahalle ve köy muhtarları, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Soru-Cevap Moderatörlüğünü Doç. Dr. Veysel Dinler’in yaptığı program, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ve Doç. Dr. Mehmet Kanatlı’nın açış konuşmaları ile başladı.

Açış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Merdan Yanardağ, konuşmasına 46 Arap-İslam ülkesinin bir yılda yarattığı karma değerin Hollanda’nın gerisinde olduğunu belirterek başladı.

İslam ülkelerinin Hollanda kadar refah üretemediğini kaydeden Yanardağ, “Yine hakemli uluslararası dergilerde yayınlanan akademik makaleleri Arjantin kadar değil. Bir yılda çevirdikleri kitap sayısı İspanya kadar değil. 46 Arap-İslam ülkesinin bir yılda aldığı patent sayısı 366. Güney Kore’nin aldığı patent sayısı 3.600. Sadece Güney Kore, 46 Arap-İslam ülkesinden 10 kat fazla patent almış. Burada bir sorun var” dedi.