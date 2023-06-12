Bu hafta gündem hem enflasyon rakamları hem de Merkez Bankaları’ndan art arda gelecek faiz kararları ile yoğun geçecek. Geçtiğimiz haftalarda yurtiçinde seçim sonrası yeni kabinenin kurulması ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek’in adının açıklanmasına piyasaların nasıl bir tepki vereceği takip edilmişti. Son olarak geçen Cuma günü Merkez Bankası Başkanı olarak son dönemde adını sıkça duyduğumuz Hafize Gaye Erkan atandı. Beklentilere paralel yaşanan bu gelişmenin de piyasa tarafından olumlu karşılandığını söylemek mümkün.

Genel olarak faiz kararları öncesinde bazı önemli gelişmelerin ve verilerin takip edildiği bir haftayı geride bıraktık. Hafta başı itibari ile yurtiçinde açıklanan verilere bakacak olursak; geçtiğimiz Pazartesi günü TÜİK tarafından Mayıs Tüketici Enflasyon Verisi açıklandı. Öncesinde TÜİK Avrupa Birliği İstatistik Kurumu’nun kararlarını da göz önünde bulundurarak 2023 yılı Mayıs ayında TÜFE hesaplamalarında doğalgaz için ‘’sıfır fiyat’’ yönteminin uygulanacağını açıklamıştı. Doğalgaz enflasyon sepetinde önemli bir yere sahip olduğu için doğalgaz düzenlemesinin ardından piyasada Mayıs ayı enflasyon beklentileri de aşağı yönlü revize edilmişti. Nitekim aylık bazda açıklanan enflasyon rakamları %0,04 olurken, yıllık enflasyon ise 2021 sonlarından beri ilk kez %40’lı seviyelerin altına inerek %39,59 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyon verisi ardından yapmış olduğu açıklamasında; ‘’Enflasyonun olumsuz etkilerine karşı geniş toplum kesimlerini rahatlatmaya yönelik çalışmalar sürecek.’’ ifadesine yer verdi. Bir başka veri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Hazine Nakit Dengesi oldu. Rakamlara göre; Mayıs ayında nakit dengesinde 169 milyar 816 milyon liralık fazlalık oluştu. Kur farklarından kaynaklanan artış 9 milyar 996 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 208 milyar 985 milyon liralık artış görüldü. Nisan ayında nakit dengesinde 159 milyar 62 milyon liralık açık oluşmuştu. Son olarak geçtiğimiz hafta Cuma günü sanayi üretimi verisi açıklandı. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık %0,9 oranında azalış gösterdi. Yıllık bazda ise %1,2 daralma yaşandı. Yıllık bazda en yüksek daralma Madencilik ve Taş Ocakçılığı ile Enerji alt sektörlerinde yaşanırken, en fazla yükseliş yaşanan sektör ise Sermaye Malı oldu.

Yeni kabine sonrası DolarTL‘de yaşanan yukarı yönlü hareketler de ivme kazandı. Kur 21,04TL’den başladığı haftayı hızlı yükselişler ile birlikte 23,39TL’den kapattı ve hafta genelinde %10’un üzerinde prim kazanmış oldu. Dövize olan arz ve talebin nereye kadar süreceğini kestirmek şuan için zor gözüküyor. Yaşanan döviz hareketliliğinin ardından birçok analist gibi ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ta döviz kuru için beklentilerini revize etti. Banka daha önce 22TL olarak öngördüğü 12 aylık kur tahminini 28TL’ye yükseltti. Kur tarafında yükselişler yurtiçinde gram altın fiyatlarında da katalizör etkisi yarattı diyebiliriz. Haziran ayı başı itibari ile yükselişlerine devam eden gram altın ons altın tarafında karışık seyir devam ederken kurun yükselmesi ile birlikte 1488,63TL ile tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Bist100 endeksi de Mayıs ayının son haftasına kadar 200 günlük ortalamasının etrafında daha dar bantta hareket etmiş ve hisse yatırımcıları için alım fırsatı olarak değerlendirilmişti. Nihayetinde Mayıs’ın son haftası endekste ralli başladı. Pozitif beklentilerin fiyatlandığı son 15 gün içerisinde Borsa İstanbul’da önce 5000 puan seviyesi üzerinde kapanışlar, ardından 5500 puan seviyesi üzerindeki hareketler kötü başlayan 2023 yılının sonu için beklentilerin iyimserleşmesine destek oluyor. Geçtiğimiz haftayı %10 değer kazanarak kapatan endekste özellikle bayram öncesi para çıkışları ve kar realizasyonları ile birlikte nispeten geri çekilmelerin yaşanabilmesi ihtimali de göz önünde bulundurulurken uzun vadeli beklentilerin pozitif yönde revize edildiğini söylemek mümkün. Ayrıca hem siyasi hem de ekonomik alanda yaşanabilecek önemli gelişmeler ve belki yeni regülasyonlar trendin yönünü, yatırımcı sayısını ve işlem hacimlerini de etkileyecektir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 22 Haziran Perşembe günü 1 hafta vadeli repo faiz oranını açıklayacak. Bir önceki Mayıs toplantısında faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu vurgusuna değinilerek politika faizi %8,50’de sabit tutulmuştu. Bu Merkez Bankası’nda gerçekleşen Başkan değişikliğinin ardından ilk toplantı olması ve bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izleneceğine ışık tutması açısından oldukça önemli olacak. Şuan için piyasa beklentileri hala belirsizlik gösterse de faiz indirimlerine kalındığı yerden devam edilebileceğine yönelik söylemler rafa kalkmış gözüküyor.

Euro Bölgesi’nde ise hem piyasa beklentisi hem de Avrupa Merkez Bankası ECB yetkililerinin ve Başkan Christine Lagarde’in yapmış olduğu açıklamalar bölgede faiz artışlarına bir süre daha devam edilebileceğini gösteriyor. Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nin Parasal Diyalog oturumunda konuşan Lagarde yüksek enflasyonun bölge halkını zorladığını, enerji enflasyonunun gerilemesine rağmen yüksek gıda enflasyonunun özellikle düşük gelirli kişilerin üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini anlattı. Enflasyonist baskılar karşısında daha güçlü para politikası uygulanması gerekebileceğini ifade etmesi de açıklanan veriler ile birlikte faiz artış beklentilerini destekliyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa Bölgesi’nde açıklanan verilere göre; Üretici Fiyat Endeksi ÜFE Nisan’da aylık bazda %3,2 azalırken, yıllık bazda ise beklentilerin çok altında %1,0’lik bir artış yaşadı. Bölgede açıklanan bileşik PMI verisi ise bir önceki aya göre geriledi ancak eşik değerin üzerinde kalarak Mayıs’ta 52,8 oldu. Açıklanan son veriler ise; yüksek enflasyon ve art arda gelen faiz artışlarının tüketici harcamalarını da baskılamasıyla Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde %1 daraldığına işaret etti. Üst üste iki çeyrek GSYH’de küçülme yaşanması da teknik resesyona girilmesine neden oldu. Bu hafta Perşembe günü açıklanacak ECB faiz kararı ve Başkan’ın açıklamaları, ardından Euro Bölgesi enflasyon rakamları hem gelecek dönem para politikalarına yön vermesi açısından hem de parite üzerindeki olası etkisi sebebi ile yakından takip edilecek.

ABD’de ise banka iflaslarının ardından borç tavanı krizi ve beklentilerin altında kalan veriler bu hafta yapılacak Fed FOMC toplantısında faiz artırımında pas geçilmesi ihtimalini güçlendirdi. Piyasa beklentisi Çarşamba günü yapılacak FOMC toplantısında %70’in üzerinde faizlerin 5,00-5,25 bandında sabit tutulması yönünde şekillendi. Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler ve gelişmeler ışığında Amerikan doları para birimleri karşısında karışık seyretti. Son dönemde doların baskı altında kalan parite 1,0700 destek noktasının da altını test etmişti. Dolar endeksinde geri çekilmeler paritenin tekrar yükselmesine olanak tanıdı. Hafta genelinde beklentileri karşılamayan veriler takip edildi. Özellikle son açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ülkede işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 261 bin kişi ile beklentileri aştı. İşsizlik maaşı başvurularındaki art arda üçüncü haftadaki artış iş gücü piyasasının gücünün azaldığına dair bir işaret olabilir. Ülkede S&P Global Bileşik PMI verileri Mayıs’ta bir önceki aya göre azalış gösterdi ve 54,3 oldu. ISM imalat sektörü dışı PMI ise Mayıs’ta 50,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı öncesinde açıklanacak enflasyon verisi önemle takip edilecek. Beklentilere paralel olarak Euro Bölgesi’nde faiz artışlarının devam etmesi ve Fed’in Haziran ayını pas geçmesi durumunda paritede yükselişler, DolarTL kurunda Haziran ayının diğer yarısında nispeten daha ılımlı pozitif hareketler ve bunlara bağlı olarak EuroTL ’de ise yeni zirveler test edilebilir. Gram altın kur etkisi ile yükselişlerine devam ederken, Borsa İstanbul tarafında ise iyimser bakış açısı şuan takip edilen makroekonomik gelişmeler neticesinde varlığını korumaya devam ediyor. Açıklanacak veriler, faiz kararları ve Merkez Bankaları başkanlarının yapacakları açıklamalar bu hafta piyasaları dinamik tutacaktır.

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