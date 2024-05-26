Eğitim sendikalarının yetki mücadelesi sona erdi. Türk Eğitim-Sen Çorum Şubesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Merkez ilçede yetkili sendika olurken, Eğitim Bir-Sen Çorum Şubesi de eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri dalında il genelinde en yüksek üye sayısına ulaştı.

Sendika başkanları İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir araya gelerek Müdür Yardımcısı Fatih Tophan başkanlığında mutabakat imzaladılar.

Mutabakat sonrası süreçle ilgili yazılama açıklama yapan Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada 2024 yılı mutabakat sürecinde Çorum il genelinde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda 3085 üye sayısına ulaşarak yetkili sendika olduklarını söyledi.

Fatih Okumuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2024 yılı mutabakat sürecinde Çorum genelinde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda 3085 üye sayısına ulaşarak yeniden yetkili sendika olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılı mutabakatına göre toplamda 143 üye artışı gerçekleştirerek en yakın sendika ile aramızdaki farkı da 32'den 41'e yükseltmiş olduk. Bu başarı hiç kuşkusuz bize inanan, güvenen üyelerimizin teveccühüdür. Sendikacılığı sadece Mayıs ayında sayısal veri üzerine kurgulamadan, ilkesel değerlerinden vazgeçmeden, üyesine hizmeti önceleyerek sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen iş yeri temsilcilerimize, ilçe ve üniversite teşkilatımıza, kadın komisyonumuza, yönetim kurulumuza ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.’

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın da Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki il genelinde (Milli Eğitim Müdürlüğü) tutulan tutanaklara göre Türk Eğitim-Sen’in yetkili olduğunu açıkladı.

Selim Aydın da açıklamasında şunları ifade etti: “Türk Eğitim-Sen imzalanan tutanaklara göre, en yakın sendikaya 194 fark atarak il genelinde yetkili sendika olmuştur. Bu başarı uzun zamandır verilen bir mücadelenin eseridir. Bu vesileyle, Şube Yönetim Kurulu arkadaşlarıma, Hak arama mücadelemize emek ve gönül veren , bu başarıyı ortaya koyan uç beylerimiz olan ilçe temsilcilerimiz ve yönetim kurullarına, Kadınlar Komisyonumuza, İş yeri temsilcilerimize, İlkeli ve onurlu duruşun simgesi olan bütün üyelerimize teşkilatım adına can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Bizler Türk Eğitim-Sen olarak ilkeli ve kararlı olarak duracağız, durmaya devam edeceğiz ve daha da büyüyeceğiz. Tarihsel değerlerini hiçbir zaman unutmayan-unutturmayan, gerektiği yerde gerekeni yapma sorumluluğundan asla vazgeçmeyen, sendikal çizgisinden taviz vermeyen Türk Eğitim-Sen; hedefleriyle, ilkeleriyle, tertemiz kadrosuyla, dik ve onurlu duruşuyla eğitim camiasının tek umududur.

Türk Eğitim-Sen her zaman sendikal faaliyetinde ne iktidarların saha sorumluluğunu, ne marjinal ideolojilerin temsilciliğini ne de terör unsurlarının taşeronluğunu yapar. Türk Eğitim Sen; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve kuruluş değerlerini temel ilke kabul ederek, kırmızı çizgi kabul etmiştir. Türk Eğitim Sen’de Anayasanın ilk üç maddesinde ifadesini bulan Türkçemizi, bayrağımızı, İstiklal Marşımızı, İnsan haklarına saygıyı, laikliği, Cumhuriyeti Atatürk’ü görürsünüz. Tüm bu milli reflekslerinin yanında çalışanların özlük ve mali haklarını İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ışığında geliştirmeyi hedefleyen Türk Eğitim-Sen çalışanların sosyo ekonomik refah ve yaşam seviyesini büyük ve müreffeh Türkiye ülküsüyle gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Şimdi sıra tüm Türkiye'de Türk Eğitim Sen'i yetkili sendika olarak çalışanların gerçek temsilcisi yapmaktır. Katkı ve desteklerinden dolayı her bir üyemize, teşkilatımızın her bir mensubuna, eğitim çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki gelecek eğitimle gelecek.”