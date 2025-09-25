Rusya’nın Novosibirsk kentinde efsane Rus güreşci Alekbsandır Karalin adına düzenlenen U 12 Grekoromen Güreş turnuvasında mücadele edecek milli takım kafilesi Rusya’nın Novosibirsk kentine gitti.

Kafilede Çorumlu milli güreşci Mert İlbars da madalya mücadelesi verecek.

Sarıyer Kamp Eğitim Merkezinden Avrupa Şampiyonasına hareket eden milli takım 27-28 Eylül’de yapılacak olan müsabakalarda mücadele edecek.

Milli takımda Teknik Direktör Şaban Donat ve antrenör Yusuf Düzer yönetimindeki kadroda 55 kiloda Servan Çınar, 60 kiloda Mert İlbars, 63 kiloda Sevet İngi, 67 kiloda Azat Sarıyar, 77 kiloda Eren Ülkü, 82 kiloda Ömer Can Doğan, 97 kiloda Muhittin Helvacı, 130 kiloda Cemal Yusuf Bakır mücadele edecek.

60 kiloda milli mayoyu giyecek Mert İlbars’ın hedefi bu önemli turnuvada kürsüye çıkmak.