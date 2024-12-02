AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı’nda devir-teslim töreni yapıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in yerine atanan İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ görevi devraldı.

Parti binasında düzenlenen devir-teslim törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, il genel ve belediye meclis üyeleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Meryem Demir’e ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Semra Akyüz Özdağ ile ekibine de başarı dileklerini iletti.