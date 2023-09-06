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Eğitim ve sanayi sektörü arasındaki işbirliğini artırmak ve geleceğin iş gücünü yetiştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Değirmen Makine ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Çorum’un bir marka şehir olduğunu, milyar doların üzerinde ihracat yapan il olmasına rağmen bir havalimanında ‘Çorum’ isminin olmayışının hem Çorum sanayisine hem de sanayicilere sıkıntı oluşturduğunu ifade ederek; “Çorum’un marka bir şehir olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu kadar makinecinin uluslararası alanda marka olduğu kaç şehir vardır bilmiyorum. Ben Amasya- Çorum arasındaki havalimanında 'Çorum' isminin olmasını istiyorum. Çünkü ihracat yaptığınız ülkelerde Çorum’a gelecekleri zaman diyorlar ki neden başka bir yere uçalım. İhracatta esas olan tek uçuşla bir yere gidebilmektir. Her bir uçuştaki beklemeler zaman kaybı. Misafirlerimiz de uçuş yaparken direkt Çorum’a uçabilsinler.” dedi

Çorum'da eğitim ve sanayi sektörü arasındaki işbirliğini artırmak ve geleceğin iş gücünü yetiştirmek amacıyla Değirmen Makine ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir kahvaltılı çalışma toplantısı düzenledi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Ergül VE TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi değirmencilik bölümü hocaları katıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Tahir Demir, Milli Eğitim Bakanlığının mesleki eğitimle ilgili büyük çalışmalar içinde olduğunu belirterek; “Önümüzdeki yıllarda mesleki tekniğin ülkemize kattığı çok büyük faydalar olacak. Öğrencileri en iyisini yapacak şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Okullarımız ile sektörler arasında ilişki kurarak süreci yöneteceğiz” diye konuştu

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, nitelikli, yetişmiş insan gücü için meslek liselerinin önemli olduğunu vurgu yaparak;

“2017’de biz 3 şehirde değirmencilik bölümünü açtırdık bunların biri Konya, Çorum ve Gaziantep’tir. Ankara’da ise eğiticilerin eğitimini gerçekleştiren kurslar verdik. Toplantılarımız devam ediyor. Özellikle üniversite eğitimi düşünmeyen çocuklarımıza işletmelerle iş birliği içerisinde eğitimler verilmeli. Bu tür programlar Türkiye’de yaygınlaşmalı. Bu çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Bu lise Çorum için bir şanstır. Biz bu çocuklarla ilgilenmezsek bu çocukları elimizde tutamayız. Bu konuda Çorum’da sektör paydaşlarımızdan destek istiyorum. Okula daha çok gelip gitmenizi, çocukları işletmelerinize kabul etmenizi istiyoruz.” ifadelerini kullandı

‘MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 24’Ü ÇALIŞMAYA BAŞLADI’

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Ergül ise okul olarak, bu yıl 5.mezunlarını verdiklerini ve mezun olan öğrencilerin yüzde 24’ünün kendi bölümlerinde çalışmaya başladığını söyledi.

Türkiye genelinde meslek liselerinde mezun olan öğrencilerin sadece yüzde 10’unun kendi bölümlerinde çalışmaya başladığını ifade eden Ergül, Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu konuda Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı yakaladıklarını söyledi.

Okul olarak ayrıca yemek ve servis konusunda sıkıntılarının olduğunu aktaran Ergül, sanayicilerden bu konuda destek beklediklerini belirterek; “Şu anda mevcut öğrenci sayımız 232 idari personelle beraber 26 öğretmenimiz mevcut 2 yardımcı hizmetli personelimizle eğitim öğretim yılına başlayacağız. Elzem olan bir sorunumuz var yemekhane ile ilgili yerimiz mevcut değil ve geçtiğimiz yıllarda sanayicilerimizin desteğiyle hazır emek firmaları tarafından yemek ikram ediliyordu. Bununla ilgili okul açıldığından beri gerekli girişimlerimiz var bizim buraya kalıcı bir çözüm uygulamamız lazım. Pandemi süreci başlayana kadar servis ücreti ve yemek ücreti alınmıyordu. Önce servis ücreti daha sonra yemek ücreti sonlandırıldı. Daha sonra sanayicilerimizin desteğiyle bu seneye kadar getirdik. Bu sene yemek olayıyla ilgili herhangi bir sonuç mevcut değil. Öğrenci profilimiz ücretli yemeği karşılayabilecek şartlarda değil. Bununla ilgili acil yardıma ihtiyacımız var" şeklinde konuştu