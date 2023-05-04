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Anadolu Ajansı Osmancık Temsilcisi Emrah Akıllı'nın annesi Fatma Akıllı(75) hayatını kaybetti.

Osmancık'ın Yukarızeytin Köyü’nden merhum Asım Akıllı'nın eşi, Emrah, Süleyman, Mustafa, Hilmi ve Asım Akıllı, Ayşe Özdemir, Hatice Suat, Sıdıka Daştanbek, Gülden Kamarat, Sultan Yüztgenç ve Satı Göler' in anneleri Fatma Akıllı vefat etti.

Merhumenin cenazesi 5 Mayıs Cuma günü Cuma namazına müteakiben Osmancık Beyler Çelebi Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta defnedilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.