Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, TÜFAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kongrelerin hesap verme, yenilenme yeri olduğunu belirterek spor ahlakının da önemli olduğuna vurgu yaptı.

Dönem dönem amatör liglerde olumsuzlukların yaşandığını da ifade eden Çağlar, “Bu olumsuzlukların önüne geçebilmek ve bunları dile getirebilmek adına kongreler önemlidir. Meşru bir hedefe gayri meşru şekilde ulaşmak isteyenler cezasız kalmamalıdır. Her yerde olduğu gibi spor camiasının içinde de çürük elmalar vardır. Olmaya da devam edecektir. Bu olumsuzlukları genele yaymamak gerekir. Antrenörlerimiz rol modeldir. Çocuklarımız ilk onları örnek alır. Antrenörlerinde gördüğü olumsuzlukları ailelerine anlatır. Aileler de bunu kurumlara taşımak zorunda kalır. Hal böyle olunca bizim her olumsuzluktan haberimiz olduğu gibi hesap vermemiz gereken yerlerde var. Bu yüzden herkesten rica ediyorum daha dikkatli olalım. Sporun kardeşlik, dostluk olduğunu unutmayalım” dedi.