Görme Engelli Halterci Mesut Filiz Türkiye Şampiyonu oldu. 1-2 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılan Görme Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasında Çorum 19 Görme Engellilerspor kuübünden 125 kiloda Mesut Filiz bir altın bir gümüş madalya kazandı.

Power Lifting kategorisinde ori benchpres de 103, Squat 140 kilo Deadlift de 200 olmak üzere toplamda 443 kilo kaldırarak altın madalyanın sahibi oldu. Mesut Filiz Bench Pres kategosinde ise 103 kilo ile ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.