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Çorum’un başarılı hekim ve sağlık yöneticisi Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı hemşehrimiz Prof. Dr. Mesut Sezikli emekliye ayrıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, emekliye ayrılması nedeniyle Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e veda ziyaretinde bulundu.

'BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATTI'

Rektör Öztürk zyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Tıp Fakültemizde başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mesut Sezikli hocamız, emekliye ayrılması dolayısıyla ziyaretimize geldi. Değerli hocamıza üniversitemize vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum.” dedi.