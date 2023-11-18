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Meteoroloji Çorum çevrelerinde yağıştan sonra rüzgar ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bölgede genellikle güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-88 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatu uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve yer yer kuvvetli fırtınanın bugün öğleden sonra başlayıp 19 Kasım 2023 Pazar günü öğleden sonraya kadar devam etmesi bekleniyor.