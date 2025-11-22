Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi’nde bulunan metruk ev, madde bağımlısı kişilerin barınağı oldu.

Özellikle dershanelerin ve düğün salonunun bulunduğu Yavruturna Sokak No:26’da yer alan metruk ev nedeniyle sokakta güvenlik endişesinin her geçen gün arttığını belirten mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak, önlem alınmasını talep ettiler.

Metruk eve akşamları izinsiz girişlerin olduğunu, sokakta huzursuzluk yaratan kişilerin burada barındığını ifade eden mahalle sakinleri, durumun özellikle öğrenciler için ciddi risk oluşturduğunu dile getirdiler.

Söz konusu yapı için belediyeden yıkım izni beklendiği anlatan mahalle sakinleri, çevredeki güvenlik sorunlarının bir an önce giderilmesi ve metruk binanın ortadan kaldırılması için gerekli adımların hızla atılmasını istediler.